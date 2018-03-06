6 березня близько 11:45 на перетині вулиць Шовковичної та Інститутської у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Volkswagen президентського кортежу.

Про це повідомляє "Главком".

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Зазначається, що під колеса елітного авто потрапив літній чоловік.

Іномарка, яка скоїла ДТП, залишилася на місці події. Інші авто кортежу продовжили рух. На капоті автівки залишилась вм’ятина.

Дідусь, котрого збили, серйозно постраждав, але зміг підвестися і сісти на лавочку на тротуарі. Патрульні поліцейські надали йому першу медичну допомогу та викликали "швидку", яка згодом забрала його до лікарні. За слoвaми медиків, постраждалий oтримaв трaвми середньoї тяжкoсті.

На місці пригоди працюють правоохоронці, кілька співробітників Управління держохорони та кілька карет швидкої допомоги.

Нагадаємо, у вівторок, 27 лютого, у Кракові лімузин, у якому їхав президент Польщі Анджей Дуда, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.