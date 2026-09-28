Застосування безпілотних систем докорінно переформатувало поле бою, частково замінивши піхоту та окремі види класичного озброєння. Завдяки залученню цивільного досвіду та математичного розрахунку українські військові створили ультрашвидку систему планування та управління. Попри вирішальну роль людини, поступовий перехід до повної автономності технологій створює нові глобальні загрози. Командувач підрозділу безпілотників Роберт Бровді застерігає про ризики втрати контролю над штучним інтелектом у військовій сфері.

Технології та інженерні рішення, що максимально наближені до передової, продовжують розвиватися високими темпами. У результаті безпілотники здобувають потужність, яка надалі зробить їх домінуючим, якщо не єдиним засобом впливу на лінії фронту. Наразі ключовим фактором залишається людина, яка приймає рішення та здійснює безпосереднє управління апаратами.



Фото: https://i.ytimg.com/vi/xWRn_oltbgY/maxresdefault.jpg, Джерело: Ukraine’s Drone Chief: Putin is Sending 300,000 Troops to the Slaughter | Exclusive

Математичний підхід та гнучкість військових рішень

Залучення цивільного досвіду на початку повномасштабного вторгнення принесло у військо математичний розрахунок і нові принципи вибудовування процесів. Це дозволило оперативно перебудувати систему ведення бою завдяки можливості ультрашвидкого планування, контролю, виконання та аналізу без тривалих погоджень.

Командувач безпілотних сил Роберт Бровді зазначає, що на початку війни захисники шукали будь-які дієві інструменти для оборони. Втім, саме безпілотні апарати виявилися найбільш ефективним рішенням для виконання завдань на полі бою.

Загроза повної автономності технологій

Водночас стрімке підсилення технологій у напрямку досягнення дронами повної автономності несе суттєві небезпеки. Командувач підрозділу застерігає, що людство поступово втрачає контроль над штучним інтелектом у веденні бойових дій.

За словами Роберта Бровді, автономні безпілотники перетворюються на справжню "чуму третього тисячоліття".