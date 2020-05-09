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Автопробіги та дезінфекція парку Слави: як у Києві пройшло 9 травня – фото і відео

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Як у Києві відзначили 9 травня
Як у Києві відзначили 9 травня / kyiv.npu.gov.ua

Цьогороку травневі свята, як і перед тим Великодні, проходять в умовах карантинних обмежень. У Києві святкування обійшлося без грубих порушень законодавства, а правоохоронці склали 4 адміністративні протоколи.

Про те, як проходило святкування Дня перемоги у столиці, повідомляє поліція Києва.

До слова "Бєссмєртний полк" та ОПЗЖ: "карантинне" 9 травня у Миколаєві в фото

Задля безпеки на вході до парку Вічної Слави встановили пункти пропуску. Там правоохоронці проводили поверхневу перевірку тих, хто йшов до парку.

Крім того, на територію парку людей впускали лише на певний час і лише по двоє. Водночас рятувальники щогодини проводили дезінфекцію алеї Героїв Крут.

У місті також відбулися декілька автопробігів. Вони пройшли без порушень.

Всього правоохоронці склали 4 адміністративні протоколи. Один з них через заборонену георгіївську стрічку, а ще 3 – через порушення карантину.

Відзначення 9 травня у Києві: дивіться фото

"Карантинне" 9 травня у Києві: дивіться відео

 

 

Автор: Василь Денисюк
Теги: Карантин в Україні 2020 9 травня Поліція Новини Києва Новини політики Новини України
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