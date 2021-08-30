Автор книги про бої за Донецький аеропорт Сергій Лойко бореться з раком

Сергій Лойко – журналіст, військовий кореспондент та автор популярної у всьому світі книги "Аеропорт", в якій описана оборона Донецького летовища від військ окупанта. Чоловік, чиї фото друкували у західних журналах, бореться з раком.

Про хворобу Лойка у мережі повідомив колишній радник президента і міністра оборони Юрій Бірюков. Він зазначив, що фото, зроблені журналістом на фронті, бачила вся планета – вони надруковані в американських та європейських виданнях.

Читайте також Запеклий бій за Донецький аеропорт: 242 дні у фото та фактах – це потрібно пам'ятати

В автора книги "Аеропорт" діагностували онкологію

Ексрадник президента нагадав, що у Лойка свого часу взяли "мільйон інтерв'ю", які також читала вся планета. Він – один з тих журналістів, яких не соромно назвати журналістом. Він ніколи не боявся казати правду про війну на Донбасі на весь світ.

У Сергія рак. І він лікується, довго, дорого. На наступний етап він зібрав майже всю суму грошей, але 300 тисяч гривень не дотягнув. Ми вирішили йому допомогти, бо він колись вирішив нам допомогти,

зазначив Бірюков.

Він також вказав номер картки, на яку можна надсилати допомогу: 4627 0551 1007 6709 – Лойко Сергій.

Що відомо про Сергія Лойка

Він – журналіст, письменник, фотограф, перекладач. Кореспондент газети "Лос-Анджелес Таймс", співпрацює з радіостанцією "Ехо Москви" та "Новою газетою". Автор чисельних репортажів з районів військово-політичних конфліктів, зокрема у країнах колишнього СРСР.

З 2014 року висвітлював війну на Сході України. Зробив серію репортажів з Донбасу. Лойко став єдиним іноземним кореспондентом, що побував в оточеному російськими бойовиками Донецькому аеропорту. Після чого написав книгу "Аеропорт".

Джерело: Вікіпедія

Текст публікації Юрія Бірюкова:

Його фото з фронту побачила вся планета – вони надруковані в американських та європейських журналах. У нього взяли мільйон інтерв'ю – їх також читала вся планета. Один з тих журналістів, яких не соромно назвати журналістом. Рідкість у наш час. Той, хто сказав правду про нашу війну у світі.

Це Сергій Лойко, тут його не впізнати...

Рано вранці 23 січня 2015 року село Водяне біля ДАП. Дід в броні і капелюсі – так ми тоді жартували. Ми жартували...

У Серьожі рак. А він лікується, довго, дорого, боляче. На наступний етап він зібрав майже всю необхідну суму грошей, але 300 000 грн не дотягнув. Ми вирішили йому допомогти, адже він колись вирішив нам допомогти.

Номер його картки: 4627 1007 0551 (Лойко С.Л.)