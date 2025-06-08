Азаров видав нісенітницю про те, що Ярослава Гашека нібито зарубали сокирою бандерівці

Колишній прем'єр-міністр України часів Януковича Микола Азаров систематично поширює російську пропаганду. Цього разу він видав, що чеського письменника Ярослава Гашека "зарубали сокирою бандерівці".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву пропагандиста в ефірі російського телеканалу.

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Чому заява Азарова суперечить здоровому глузду

Так, Микола Азаров в ефірі висловив неймовірне припущення: мовляв, чеський письменник Ярослав Гашек став "жертвою бандерівців". От тільки помер він в 1923 році в Чехословаччині, коли Степану Бандері виповнилося всього 14 років.

Так, пропагандист говорив це у контексті того, що Київ, буцімто, взяв на озброєння "бандеровські методи".

Київський режим узяв на озброєння методи атентату (навмисне вбивство політика – 24 Канал). Це бандерівські методи, коли, наприклад, Ярослава Гашека оголосили ворогом українського народу, і жорсткого на очах у сім'ї зарубали сокирою,

– переконує Азаров.

Цікаво, що нещодавно Микола Азаров став академіком Російської академії наук. Це безпрецендентний випадок, коли звання присвоїли тому, хто має нульовий коефіцієнт Гірша. Азаров не має жодних наукових публікацій, також про нього немає інформації у базі Scopus, яка відстежує цитованість статей науковців