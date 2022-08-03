У Нагірному Карабасі знову почалися бої: є вбиті та поранені

Азербайджан оголосив про проведення антитерористичної операції у Нагірному Карабасі. Активні військові дії вже розпочалися.

Азербайджан надихнувся прикладом України та вирішив звільнити свої землі від окупантів. Бої вже розпочалися, а російським "миротворцям" більше не вдається ні на кого наганяти страх.

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Азербайджан проводить антитерористичну операцію

Так зване "міністерство оборони" Нагірно-Карабаської республіки заявило про те, що Азербайджан порушив режим тиші та атакував їхні позиції. Міноборони російських окупантів також заявило про прильоти "у зоні відповідальності їхніх миротворців".

Азербайджану не сподобалися висловлювання Вірменії щодо Лачинського району, вони були розцінені як грубе втручання у внутрішні справи Азербайджану. Була оголошена антитерористична операція "Відплата". Так звані керівники невизнаної Нагірно-Карабаської республіки вже заявили про загиблих та поранених, Азербайджан повідомляв про загибель одного солдата.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що бойові дії велися на території, де перебуває "миротворчий контингент" з росії. Згідно з попередньою інформацією, там у Лачинському районі перебувало до 2 тисяч російських окупантів.

Квазіреспубліка Нагірний Карабах оголосила про часткову мобілізацію. Відповідний указ підписав так званий президент Араїк Арутюнян

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