Азербайджанська діаспора в Україні готує пайки для наших солдат, що зараз ведуть оборону
26 лютого 2022 , 21:21Читать новость на русском
Джерело:телеграм ГОНЧАРЕНКО
У своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко опублікував відео, на якому видно, чим азербайджанська діаспора допомагає Україні під час нападу Росії.
Згідно з роликом, 5 чоловіків готували на кухні пайки для українських солдатів. При цьому зазначалося, що на відео тільки половина людей, що допомагає.
Важливо Росія атакувала українські міста: де відбулися бої
Відомо, що їжі, яку вони приготували, вистачить на 280 людей. Чоловіки накладають все у спеціальні харчові контейнери та пакують у пакети
Дивіться відео: як допомагає азербайджанська діаспора
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.