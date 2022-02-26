Азербайджанська діаспора в Україні готує пайки для наших солдат, що зараз ведуть оборону

У своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко опублікував відео, на якому видно, чим азербайджанська діаспора допомагає Україні під час нападу Росії.

Згідно з роликом, 5 чоловіків готували на кухні пайки для українських солдатів. При цьому зазначалося, що на відео тільки половина людей, що допомагає.

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Відомо, що їжі, яку вони приготували, вистачить на 280 людей. Чоловіки накладають все у спеціальні харчові контейнери та пакують у пакети

Дивіться відео: як допомагає азербайджанська діаспора

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