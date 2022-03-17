"Азов" працює: військові знищили 4 танки та 2 БТРи окупантів під Маріуполем
17 березня 2022 , 18:54Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Азов – Маріуполь"
Бійці полку "Азов" надійно захищають український Маріуполь. Всього за добу вони знищили 6 одиниць ворожої техніки.
Українським захисникам вдалося знищити 4 танки та 2 БТРи. Ще один БТР було підбито. Також бійці ліквідували близько однієї роти піхоти окупантів.
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Військові дають відсіч окупантам
В "Азові" уточняють, що бої з ворогом ведуться, зокрема, на вулицях міста. Вони надійно захищають Маріуполь й не дадуть його підкорити.
Захисники Маріуполя стійко і самовіддано б'ються з окупантами, що продовжують атакувати місто авіацією та артилерією, даючи гідну відсіч,
– зазначають військові.
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