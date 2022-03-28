"Азов" продовжує нищити ворога у Маріуполі: знищили танк, БТР і БМП

Українські захисники в Маріуполі продовжують нищити ворожу техніку. Танк, БМП та БТР стали металобрухтом.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на війні проти України. У Маріуполі 3 одиниці ворожої техніки знищили та ще одну підбили.

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Яку техніку відправили на брухт

"Азовці" знищили один ворожий танк та ще один підбили. Також на брухт відправили по одному БТР та БМП.

Бійці полку Азов сьогодні знищили 1 танк, 1 БТР та 1 БМП ворога. Також було підбито ще 1 танк московських окупантів. Боротьба триває. Маріуполь – це Україна,

– заявили в "Азові".

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