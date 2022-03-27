"Азов" просить цивільних, які вирвалися з пекла Маріуполя, розповісти світу свою історію

Інформаційна служба полку "Азов" звернулася до мешканців Маріуполя, яким вдалося виїхати з блокадного міста. Їх просять розповісти світу свою історію, щоб усі знали про злочини російських окупантів.

"Азов" хоче зібрати історії маріупольців, які пережили блокаду міста та вирвалися звідти. Їх хочуть опублікувати на інформаційних ресурсах та передати міжнародним організаціям, які розслідують злочини Росії в Україні.

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В "Азові" наголосили, що історії тих, хто вирвався із блокадного Маріуполя повинні привернути увагу до тих громадян, які й досі залишаються в місті.

Ми хочемо зібрати історії маріупольців та систематизувати їх для публікації на наших ресурсах і, найголовніше, для передачі цих свідчень в міжнародні організації, які займаються розслідуванням військових злочинів вчинених в Україні російськими окупантами,

– заявили в "Азові".

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