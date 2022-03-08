"Азов" розбив окупантів під Білогородкою: результат – 8 загиблих і знищена техніка

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. Бій під селищем Білогородка, що на Київщині, завершився прогнозовано.

Наші захисники із загону тероборони "Азов" ліквідували вісьмох окупантів, а також розгромили техніку ворога. Відео результату протистояння оприлюднив один з бійців.

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На ролику видно, як український захисник ходить вулицею, де просто посеред дороги лежать тіла загарбників. Окрім цього, можна побачити техніку, яка палає після бою.

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