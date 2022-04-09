"Азов" укотре ефектно знешкодив позиції окупантів, звідки ті вели мінометний вогонь
9 квітня 2022 , 18:47Читать новость на русском
Джерело:Азов – Маріуполь
"Азовці" продовжують мужньо боротися з російськими окупантами та тримати оборону Маріуполя. Наші бійці завдають ворогу влучних ударів, через які той зазнає втрат.
Російські окупанти надокучали бійцям "Азову" мінометними обстрілами. Наші герої відпрацювали по позиції ворога, звідки той вів вогонь.
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Знищення позиції ворога
Воїни полку "Азов" показали свій майстерний удар по позиції окупантів. У результаті наші герої знищили БК окупантів та ворожі КРАЗи.
Відео ліквідації позиції окупантів:
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