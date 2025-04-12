Ворог атакував на "буханках", "Нивах" і УАЗах: "Азов" відбив штурм біля Торецька

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" відбили ворожий штурм на Торецькому напрямку. Українські захисники використали дрони для знищення загарбників.

Про це стало відомо з повідомлення "Азову" в телеграм-каналі бригади, де також опублікували відео успішного відбиття ворожої атаки, пише 24 Канал.

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Як українські військові відбили ворожий напад

Бійці "Азову" знищили окупантів за допомогою дронів. Повідомляється, що загарбники штурмували позиції Збройних Сил на легкових автомобілях.

Українські захисники нищать ворога: дивіться відео "Азову"

У Бригаді повідомили, що "результат закономірний: багато "200", "300" та недобитків", за якими полювали оператори дронів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

На цей раз окупанти переобладнали свої легковики під штурмові машини та без будь-якого бронезахисту попрямували до позицій Сил оборони на Торецькому напрямку,

– йдеться у повідомленні бригади.

Захисники зазначили, що на штурмові дії російських військових впливає їх нестача бронетехніки. Проте окупанти мають достатню кількість живої сили, щоб продовжувати штурми на позиції Збройних Сил.

Нагадаємо, що 27 березня воїни "Азову" взяли в полон 20 окупантів на Торецькому напрямку. Іншим росіянам пощастило менше – вони досі лежать у полях і посадках після невдалих штурмів.