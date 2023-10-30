Снаряд, як у слоу моушн, летів у мене, – азовець про поранення та евакуацію з "Азовсталі"

"Кіль", командир роти 1 батальйону бригади "Азов", отримав поранення під час оборони Маріуполя. Бійця евакуювали із заводу "Азовсталь", який був під щільним вогнем російських військових.

Воїн розповів, що отримав поранення, коли росіяни почали масово застосовував техніку. За його словами, три ворожих танки вирішили під'їхати зовсім близько до позицій українських військ, щоб "розбирати" їх прямою наводкою.

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"Кіль" з гранатомета підбив російський танк

"Кіль" зазначив, що українські військові були готові до цього. Зокрема, бійці розклали один ПТУР (протитанкова керована ракета), гранатомет і готувалися до відбиття атаки.

Він сказав, що один танк росіян вдалося вразити завдяки ПТУР. Після цього "Кіль" схопив гранатомет і підійшов до іншого танку десь на 300 метрів.

Азовець розповів, що підбив танк окупантів, влучивши з гранатомета. Він побіг назад, взяв із собою побратима і протитанковий гранатомет РПГ-7 для того, щоб або добити два танки, або знищити третій.

"Кіль" згадує, що побіг на те саме місце, вийшов на відкриту місцевість, адже не було варіанту, як приховано стріляти з гранатомета. Річ у тім, що граната не могла пролетіти через кущі, тому що б здетонувала. Тому треба було висовуватися і завдавати удару на відкритій місцевості.

Танк росіян підібрався з-за спини

Азовець згадує, як почав шукати танк росіян, але не побачив його.

В один прекрасний момент з-за гілок побачив постріл. Промалювався такий контур танку і, як у слоу моушн, я побачив снаряд, який летів у мене,

– сказав командир роти.

Він зазначив, що між ним і танком було дерево, приблизно на відстані в 30 метрів перед ним. Снаряд здетонував у повітрі, внаслідок чого "Кіль" отримав тупий удар у живіт.

Азовця евакуювати з "Азовсталі" під час обстрілу

Азовець розповів, що після цього він відбіг у сторону та ліг. Він зняв бронежилет та побачив відкриту рану живота внаслідок осколкового поранення.

"Кіль" зняв свою радіостанцію, яку передав своєму товаришу, та попросив передати, що він поранений. Воїн дістав аптечку і його перев'язали бандажем.

Побратим "Кіля" побіг за хлопцями, щоб його евакуювали з поля бою. У цей час азовець лежав, поки танк росіян стріляв. Бійця врятував товариш, який 200 метрів тягнув його на руках.

Азовця на автомобілі евакуювали й через годину він опинився у "Залізяці" (військовий госпіталь на "Азовсталі". Там йому зробили операцію, зокрема зашили кишківник.

"Кіль" проходив лікування на самій "Залізяці": він не міг ходити й лежав. Йому зробили кілька перев'язок, але медичні матеріали намагалися економити, тому що вже тоді все на "Азовсталі" закінчувалося.

Згодом хірург ухвалив рішення, що "Кіля" треба евакуювати з "Азовсталі". У підсумку його вивезли із заводу на гелікоптері під час мінометного обстрілу з боку росіян.