В "Азові" повідомили про провокації з боку окупантів: переодягатимуться у форму захисників

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні міста та підло звинувачувати у цьому ЗСУ. В "Азові" розповіли, що від ворогів слід чекати чергової провокації.

Загарбники зазнають нищівних втрат в Україні. Щоб виправдати свою цинічну "спецоперацію" перед усім світом та громадянами Росії, вони знімають пропагандистські ролики, залучаючи підставних людей, чи взагалі видають успіхи ЗСУ за свої.

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Окупанти ймовірно готують нову провокацію

Бійці "Азову" продовжують героїчно захищати оточений окупантами Маріуполь та його мешканців, щоденно знищуючи ворожу техніку та путінських убивць.

Сьогодні ж нам стало відомо про заплановані росіянами провокації, а саме те, що московити переодягають наволоч з так званої "днр" в азовську форму з метою подальшої дискредитації підрозділу,

– додали захисники.

В "Азові" застерегли загарбників, що за кожні злочинні дії вони отримають безжальну відповідь. Своєю чергою, українців закликали не піддаватися на провокації ворогів.

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