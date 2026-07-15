"Відбивають атаки кораблями": Плетенчук повідомив, що Росія перемістила до Тамані понад 50 суден

Росія передислокувала понад 50 суден до району Тамані в Азовському морі. Водночас нове місце базування не гарантує їм безпеки.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Що відбувається в Азовському морі?

Дмитро Плетенчук прокоментував рішення росіян перемістити судна до узбережжя Тамані після ударів Сил безпілотних систем.

Тут тільки практика покаже, наскільки ці розрахунки були вдалими... Можливо, вони вирішили нам допомогти трохи зекономити на наших дронах, чому б і ні?

– сказав він.

Зазначається також, що російські танкери супроводжують катери охорони.

Як показала практика цієї доби, схоже, вони вирішили відбивати атаки безпосередньо своїми кораблями, і тому сьогодні на один такий корабель другого класу стало менше,

– додав речник ВМС.

Плетенчук нагадав, що Росія й надалі блокує Керченську протоку: окупанти фактично збудували "ворота" на вхід і вихід. За його словами, саме тому російське командування вважало Азовське море відносно безпечним районом та розраховувало, що українські морські дрони не зможуть туди проникнути.

Речник ВМС зазначив, що Росія має технічну можливість вивести свої кораблі з Азово-Чорноморського регіону, однак свідомо цього не робить. Наразі російські кораблі залишаються в Новоросійську, хоча вже не наважуються виходити з гавані.

Окремо Плетенчук звернув увагу, що останні пуски ракет, імовірно, здійснювалися безпосередньо з гавані, що суперечить вимогам безпеки.

Тому це рішення суто політичне. Технічно в них така можливість є,

– підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, в ніч на 13 липня було уражено 7 танкерів, 5 суховантажів, 2 буксири та один пором в акваторії Азовського моря. У Генштабі ЗСУ зазначили, що ці танкери Росія використовує, щоб перевозити нафту та нафтопродукти в обхід міжнародних санкцій. Натомість суховантажі та буксири перевозять військову техніку, боєприпаси, обладнання та інші вантажі, необхідні для роботи російської військової логістики.

Також тієї ночі у тимчасово окупованому Криму було уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" та пускову установку зенітного ракетного комплексу С-400 у районі Керчі.

За ніч 14 липня Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили в Азовському морі ще 11 російських суден. Йдеться про п'ять танкерів, п'ять суховантажів та буксир.