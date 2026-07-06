В Азовському морі уражено два танкери з бензином для Криму, – "Мадяр"

Вночі 6 липня Сили безпілотних систем вдарили по двох танкерах з бензином в Азовському морі. За словами військових, це паливо доправляли до тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді ("Мадяр").

Читайте також Мінус 1420 окупантів, 7 танків та 3 ППО: втрати Росії на 6 липня

Які цілі вдалося уразити військовим?

Роберт Бровді повідомив, що Сили безпілотних систем завдали ударів по 47 військових цілях у тилу російських військ та на тимчасово окупованих територіях.

В Азовському морі впольовано два танкери з бензином з Таганрогу на Крим, на суші-два ЗРК С-400 "Тріумф", палає нафтобаза у Керчі та РЛС "Небо-У",

– написав він.

За словами "Мадяра", кожне уражене судно перевозило близько 7 тисяч тонн пального.

Також українські військові завдали удару по нафтобазі в окупованій Керчі.

Крім того, Роберт Бровді підтвердив ураження двох пускових установок зенітно-ракетного комплекса великої дальності С-400 "Тріумф", що використовуються для пусків балістичних ракет по наземним цілям, та РЛС "Нєбо-У" в Криму.

Деталі уражень:

танкер проєкту 15781, Азовське море, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

танкер проєкту 15781, Азовське море, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

нафтобаза "Керч", нп Керч, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

РЛС "НЕБО-У", нп Керч, АР Крим, Загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ЗРК С-400 "Тріумф", нп Глазівка, АР Крим, Загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ЗРК С-400 "Тріумф", нп Косенки, Брянська обл., 413 оп СБС "Рейд".

Сили оборони вдарили по російських військових об'єктах: дивіться відео

До слова, в ніч на 5 липня підрозділи Сил оборони України також завдали удару по військовому аеродрому Гвардійське в тимчасово окупованому Криму. Ворог активно використовує цей аеродром для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, а також для логістичних потреб та технічного обслуговування своєї авіаційної техніки.