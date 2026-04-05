5 квітня, 16:01
Оновлено - 16:46, 5 квітня

В Азовському морі затонув російський суховантаж із пшеницею: врятувались не всі

Дарія Черниш
Основні тези
  • В Азовському морі затонув російський суховантаж із пшеницею.
  • Врятувалися дев'ятеро моряків, але двоє загинули, доля ще кількох – невідома.

Окупаційна влада частини Херсонщини 5 квітня заявила, що судно із пшеницею затонуло в Азовському морі. Мовляв, його атакували дрони.

Про це пишуть гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо та росЗМІ ТАСС.

Деталі аварії в Азовському морі

Гауляйтер Сальдо 5 квітня повідомив, що в Азовському морі затонув суховантаж типу "Волго-Балт". За його словами, воно перевозило пшеницю.

Екіпаж судна частково зміг врятуватись. Дев'ятеро моряків, громадян Росії, виявили на узбережжі Херсонщини. Вони евакуювались на лодці-капсулі, а зараз їм допомагають медики.

Спочатку Сальдо повідомив про одного загиблого – старшого помічника капітана 1991 року народження. А от доля ще двох членів екіпажу йому залишалася невідомою.

Проте кількість жертв нібито зросла до двох, повідомило росЗМІ з посиланням на оперативні служби. Вони ж стверджують, що судно буцімто атакували дрони.

Судно та "врятовані" російські моряки / Фото з телеграму Володимира Сальдо

Обставини події з'ясовують. Також тривають слідчі дії.

Що нещодавно втратила Росія?

  • Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Унаслідок атаки там сталася масштабна пожежа. Зазначається, що це один із найбільших НПЗ у Росії.

  • Дрони українського виробництва вгатили по Алчевському меткомбінату на окупованій Луганщині. Внаслідок успішних ударів СБУ та СБС ЗСУ він призупинив роботу та постачання на російський "Уралвагонзавод".

  • 31 березня російська армія втратила військово-транспортний літак Ан-26 над окупованим Кримом. Він нібито врізався у скелю. На борту перебували до 30 осіб – вони загинули.