В Азовському морі затонув російський суховантаж із пшеницею: врятувались не всі

Окупаційна влада частини Херсонщини 5 квітня заявила, що судно із пшеницею затонуло в Азовському морі. Мовляв, його атакували дрони.

Про це пишуть гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо та росЗМІ ТАСС.

Деталі аварії в Азовському морі

Гауляйтер Сальдо 5 квітня повідомив, що в Азовському морі затонув суховантаж типу "Волго-Балт". За його словами, воно перевозило пшеницю.

Екіпаж судна частково зміг врятуватись. Дев'ятеро моряків, громадян Росії, виявили на узбережжі Херсонщини. Вони евакуювались на лодці-капсулі, а зараз їм допомагають медики.

Спочатку Сальдо повідомив про одного загиблого – старшого помічника капітана 1991 року народження. А от доля ще двох членів екіпажу йому залишалася невідомою.

Проте кількість жертв нібито зросла до двох, повідомило росЗМІ з посиланням на оперативні служби. Вони ж стверджують, що судно буцімто атакували дрони.

Судно та "врятовані" російські моряки / Фото з телеграму Володимира Сальдо

Обставини події з'ясовують. Також тривають слідчі дії.

