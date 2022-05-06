На "Азовсталі" продовжуються жорсткі бої

6 травня 2022 , 11:28
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Джерело:

телеграм-канал MRPL.City

Завод "Азовсталь" у Маріуполі є основним форпостом боротьби за місто. Там тривають жорсткі й важкі бої.

Раніше повідомляли, що російські загарбники вже зайшли на територію заводу. Саме там із ними тривали важкі бойові дії.

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Що відбувається в блокадному Маріуполі

На "Азовсталі" досі перебувають наші героїчні захисники, стійкістю та мужністю яких захоплюється весь світ. Серед них полк "Азов", морська піхота. Борються за місто й поліцейські, прикордонники та інші. 

Бої на заводі "Азовсталь": дивіться відео

У Генеральному штабі Збройних Сил України зранку 6 травня повідомляли, що ворог поновив штурм заводу. Російські окупанти в Маріуполі хочуть взяти під контроль територію "Азовсталі", для чого інтенсивно використовують авіацію.

Наші воїни залишаються в блокаді, а ворог штурмує окрему територію комбінату.

Останні новини та заяви щодо ситуації на "Азовсталі"

  • Ускладнює становище на комбінаті те, що там перебувають цивільні мешканці, які ховаються від російських бомб. Адже портове місто Маріуполь ворог просто стер із лиця землі. Також там є поранені воїни, яких немає чим лікувати та полегшувати їхні страждання. Всі вони перебувають у нелюдських умовах. 
  • На сьогодні, 6 травня, попередньо домовились про евакуацію. Збір оголосили на 12:00 біля торгового центру "Порт Сіті". Завдяки операції ООН з Маріуполя вдалось евакуювати більше ніж 500 цивільних жителів. Як заявляв генсек ООН Антоніу Гутерреш, згоду Росії на це він нібито отримав під час зустрічі з Володимиром Путіним.
  • Збирають дані про те, що відбувається у Маріуполі, і в Пентагоні. Там оприлюднили відомості, що війська, які раніше Росія кинула на Маріуполь, країна-агресорка вирішила відвести на північ від міста. Але російські окупанти продовжують обстрілювати його з артилерії та завдавати авіаційних ударів.
  • Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович припускав, які плани мають російські загарбники щодо "Азовсталі". За його словами, через наближення 9 травня їм потрібно видати хоч якусь "перемогу" своєму населенню. Тому він вважає, що вони планують знищити "Азов". 

Захисникам Маріуполя в нелюдських умовах ще й вдається співати патріотичні пісні: дивіться відео

 

Автор: Оксана Княжик