Азовці в Маріуполі знищили 4 танки, БТРи та багато ординської піхоти

Калина, заступник командира полку "АЗОВ" розповів про ситуацію у блокадному Маріуполі. Він повідомив, що бійці "АЗОВа" продовжують боротьбу та нищать російську техніку.

За словами Калини, 20 березня азовці вже знищили 4 танки, БТРи та багато особового складу окупанта.

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Звернення заступника командира полку "АЗОВ" Калини: дивіться відео

Плювати вони хотіли на своїх полонених. Плювати вони хотіли на своїх вбитих. Плювати вони хотіли на цивільне населення України. Вони - варвари 21-го століття! Без совісті та честі! Ми віримо в перемогу України! Віримо, що небо в Маріуполі буде закрито. Азовське море знову буде наше!

– сказав Калина.

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