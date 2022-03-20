"Азовці" показали свій рейд по окупантах під Маріуполем

Спецпризначенці полку "Азов" опублікували відео рейду по окупантах під Маріуполем. Ворога, який намагається стерти місто з лиця землі, не шкодуючи при цьому мирних жителів, потрібно негайно ліквідувати.

Роботу зі знищення окупанта в оточеному Маріуполі продовжують "Азовці". Відео рейду опублікували військові у телеграм.

Увага Триває блокада та спроби штурму міста-героя Маріуполя

Яка ситуація в Маріуполі

Росіяни продовжують вбивати мирних мешканців в Маріуполі. Вчора окупанти скинули бомби на школу мистецтв міста, де від ворожих обстрілів ховались приблизно 400 людей, серед яких жінки, діти та люди похилого віку.

Наразі кількість постраждалих внаслідок чергової російської агресії невідома. Прямо зараз під завалами досі перебувають живі люди, яким не можуть допомогти через постійний ворожий вогонь.

Зауважимо, що ситуація у Маріуполі критична. Член української делегації у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що їжі у місті лишилося на тиждень. Російські орки тримають Маріуполь в оточенні. Окупанти не пропускають туди гуманітарну допомогу.

Маріуполь зруйнований на 80-90%: дивіться відео