Побиття військовими офіцера бригади "Азов": МВС і Нацгвардія різко відреагували

В Івано-Франківську двоє військових напали на офіцера "Азову". Нацгвардія різко засудила такі дії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Національної гвардії України.

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Що кажуть у Нацгвардії про цинічний напад

13 червня 2025 року у місті Івано-Франківськ було здійснено напад на офіцера 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Андрія Кориневича. У Нацгвардії наголосили, що такі дії є неприйнятними.

Національна гвардія України засуджує будь-які протиправні дії, зокрема щодо військовослужбовців, незалежно від їхнього місця служби, звань чи приналежності до підрозділів,

– вказали там.

Зазначається, що всі особи, причетні до події, встановлені. Наразі тривають слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Важливо! Як розповів сам Кориневич, на нього напали бійці 3 штурмової бригади, яких він знав особисто і колись називав друзями. Він пов'язав організацію нападу з військовослужбовцями, близькими до Андрія Білецького — командира 3 армійського корпусу.

У Нацгвардії переконані, що правоохоронні органи проведуть об’єктивне, неупереджене та всебічне розслідування побиття, а винні понесуть відповідальність. У структурі наголосили на збереженні порядку та взаємної поваги між військовослужбовцями різних підрозділів.

"Головне: слід завжди памʼятати, що у нас спільний ворог – це Росія, і ми маємо бути в єдності у боротьбі проти нього", – додали у Нацгвардії.