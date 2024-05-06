Від партизанів до професійної армії: боєць "Азову" розповів, як формувався легендарний підрозділ

Бригада спеціального призначення "Азов" 5 травня відзначила 10 років від моменту створення. На рахунку легендарної бригади десятки протистоянь з ворогом, зокрема унікальна в історії битва за Маріуполь та "Азовсталь".

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу боєць "Азову" Андрій "Спайдер" Ігнатюк пригадав, як виник підрозділ та розповів про його ідеологію. До слова "Спайдера" називають одним з тих, хто створив традиції "Азову".

Читайте також "Азовець" відверто сказав, чи зможе колись пробачити росіянам війну

Формування "Азову"

"Азов" був створений навесні 2014 року в Бердянську, після початку російського вторгнення. "Азов", як й інші батальйони патрульної служби міліції особливого призначення був сформований на підставі рішення МВС. Його основу склали кілька десятків добровольців.

Після створення батальйон тренувався на Запоріжжі поблизу Бердянська та патрулював територію навколо Маріуполя. Зокрема, 5 – 7 травня 2014 року бійці здійснили рейд у Маріуполь, де успішно відбили спробу сепаратистів захопити відділ міліції міста.

Восени 2014 року батальйон був переформований на полк, і увійшов до складу НГУ як Окремий загін спеціального призначення. У лютому 2023 року підрозділ реорганізовано в 12-ту бригаду спеціального призначення "Азов".

Не плутати "Азов" з 3-ю окремою штурмовою бригадою Сухопутних військ ЗСУ, яка була сформована на основі добровольчого загону територіальної оборони "Азов". Кістяком підрозділу стали ветерани ОЗСП "Азов" Національної гвардії України та представники Азовського руху.

Боєць Андрій "Спайдер" Ігнатюк розповів, що для нього означає 10 річниця від дня створення "Азову". Варто зазначити, що 6 травня рік як Ігнатюк був звільнений з російського полону.

Продовження. Існування. Підтвердження того, що "Азов" боєздатний підрозділ, який існував, існує, буде існувати й думаю перемагати,

– мовив Ігнатюк.

Чи виник би "Азов", якби не було війни

За 10 років підрозділ зріс від групи партизанів до професійної армії. Як зазначив "Спайдер", це величезне досягнення величезної кількості людей, але головна відповідальність лежить на перших людях, які були в "Азові".

Я думаю, що "Азову" не було б, якби не було б війни,

– зазначив боєць підрозділу.

"Азов" – це приклад правильного патріотизму людей, коли вони не побоялися у найважчий момент для країни піти. 2022 рік став продовженням цієї історії. Люди, які були в "Азові", знову пішли на війну.

"Ми вже й не маємо припиняти існування, адже маємо бути прикладом для наслідування, але точно не забуттям", – зауважив Ігнатюк.

Ідеологія Азову

"Я б не сказав, що я головний ідеолог Азову. Я вважаю, що я правильно працюю з особовим складом, роблю так, щоб вони розуміли, чому ворог настільки потребує знищення. Це навіть не ідеологія, а світосприйняття", – додав "Спайдер".

Українці завжди були окремими історіями з росіянами. Бійцям це треба пояснювати. Багато хто приходить, потрапляє у сферу з цивільного життя, яке так само насичене російської пропагандою.

Напевно ми більше руйнуємо міфи, які працюють проти нас, ніж когось ідеологічно "прошиваємо", як вважала Росія,

– наголосив боєць підрозділу.

За його словами, не можна казати, що Україна – це анти-Росія. Україна насправді миролюбна держава, але нас не можна чіпати, бо вже коли розгойдаємося, то буде по-іншому. Так було сторіччями до того.

Багато поколінь росіян намагалися знищити нашу ідентичність й зараз у нас є шанс відновити історичну справедливість й бути тими, ким ми є – українцями, які хочуть жити.

"Спайдер" про полон та підготовку до вторгнення Росії