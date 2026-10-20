За підтримки AZSTAR на Рівненщині ветерани з інвалідністю можуть безоплатно навчатися водіння

У Рівненській області ветерани та люди з інвалідністю можуть безоплатно опанувати керування автомобілем, зокрема з ручним керуванням. Навчання відбувається на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Про це повідомила начальниця управління у справах ветеранів Рівненської ОВА Марина Корольова.

Як працює автошкола для ветеранів

Проєкт реалізують Рівненська обласна військова адміністрація спільно з Асоціацією ветеранів та підприємців України за сприяння AZSTAR Business Management Company.

Навчальні класи та автомобілі автошколи адаптовані до потреб людей з інвалідністю. Підготовка водіїв категорії B триває 2,5 місяця, а набір до груп відбувається постійно. У кожній групі навчаються 45 ветеранів.

Для проєкту за сприяння американської компанії надали чотири вантажні електромобілі. Усі вони мають необхідну сертифікацію та обладнані ручним керуванням. На цих автомобілях ветерани навчаються керувати транспортом категорії C1 – середніми вантажівками.

Чим займається AZSTAR в Україні

AZSTAR Business Management Company – американська компанія, яка є офіційним федеральним контрагентом Пентагону. В Україні вона займається постачанням паливно-мастильних матеріалів, орендою комерційного транспорту та інжинірингом у сфері видобутку нафти й газу.

Спільно з Асоціацією ветеранів та підприємців України компанія також реалізує проєкт VmiloDilo. Він спрямований на реінтеграцію ветеранів у цивільне життя через підприємництво та працевлаштування у сфері логістики.

Навчання водіння на адаптованих автомобілях для ветеранів і ветеранок з інвалідністю відбувається в межах реалізації Стратегії ветеранської політики до 2030 року та Національної стратегії безбар’єрності, створеної за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

На Рівненщині планують створити ветеранське таксі

У межах ветеранської політики Рівненська ОВА планує запустити у місті ветеранське таксі. За задумом, пасажирськими автомобілями керуватимуть ветерани, а сам транспорт адаптують для перевезення людей з інвалідністю. Реалізувати проєкт планують за сприяння Українського ветеранського фонду.

Раніше ЗМІ повідомляли, що AZSTAR Business Management Company також сприятиме проєкту "Ветеранське таксі", який реалізує "Київ Мілітарі Хаб" спільно з Асоціацією ветеранів та підприємців України.