В Україні – бабине літо: як довго буде і яку найвищу температуру прогнозують

Кілька ночей поспіль в Україні були заморозки, а в Карпатах навіть випав перший сніг. Однак, тепер починається бабине літо.

У четвер, 12 жовтня, на всій території України відчутно потепліє. Жодних заморозків найближчим часом уже не прогнозують, пише 24 Канал.

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В Україні настало бабине літо

За прогнозом Укргідрометцентру, вдень четверга стовпчики термометрів у більшості областей сягнуть вище +20 градусів. Далі, 14 жовтня, подекуди навіть пригріє до +23 градусів. Про це свідчать дані на картах Укргідрометцентру.

Орієнтовний прогноз погоди на 14 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Раніше у коментарі NV заступниця начальника відділу метеопрогнозів розповіла, з чим саме пов'язане потепління.

Очікуємо підвищення температури, скільки до території України зайде тепла повітряна маса з заходу Європи. І температурні максимуми вдень вже будуть від +18 до +23 градусів. Це вже ближче до кінця тижня, і вихідні будуть у нас переважно теплі,

– підкреслила Наталія Голеня.

Також додала, що опадів на цьому тижні зовсім небагато. Переважно невеликі і лише подекуди. Загалом до кінця цього тижня переважатиме тепла і суха погода.

У період 12 – 15 жовтня нічна температура також підвищиться, тобто припиняться заморозки, буде +3…+8, +5…+10 градусів уночі. Денна температура в межах від +18 до +23 градусів,

– зазначила представниця Укргідрометцентру.

Наталія Голеня зауважила, що наступного тижня, можливо, знову відновляться північно-західні і північні процеси, температура знизиться і також пройдуть дощі.