"Бабця з червоним прапором" тепер кляне окупантів: вони обстріляли її будинок

Знаменита бабуся, яка вийшла з прапором СРСР до українських військових, отримала "подарунок" від окупантів. На її подвір'я впала російська міна.

Сама Анна Іванівна, стверджує, що її неправильно зрозуміли. Вона, навпаки, вдячна українським бійцям, які її підтримують. А вийшла до військових з прапором СРСР, бо думала, що то росіяни: хотіла попросити, щоб вони "не громили Україну".

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Бабцю евакуювали разом з дідусем

Анна Іванівна проживає на околицях Харкова. Українські військові завжди приносили бабці продукти, а згодом допомогли евакуюватися в одну з лікарень міста. Зараз вона перебуває там разом з чоловіком.

Бабуся засмучена, бо не хотіла ставати одним з символів агресора. Але російські пропагандисти все перекрутили, і тепер вона почуває себе "зрадницею". Дивовижно, але окупанти ще й "подякували" Анні Іванівні. Ось, яка міна нещодавно прилетіла на її подвір’я.

Російська міна впала на подвір’я Анни Іванівни / Скриншот з відео

Українські військові просять не зневажати бабусю. Навіть, якщо вона й раніше позитивно ставилася до російських окупантів, то тепер точно змінила думку. Червону шмату точно викинула якнайдалі.

Тепер, коли від росіян Анна Іванівна отримала міну на подвір'я, а від українців допомогу, її онук рятується в Польщі; коли вона дізналася про Бучу та все інше, вона закинула той червоний прапор якнайдалі, – каже командир взводу на псевдо "Кадет", який допомагав евакуюватися бабусі.

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Тим часом російські пропагандисти зробили з Анни Іванівни дивний символ боротьби. До прикладу, в Маріуполя вже поставили моторошний чорний пам'ятник в честь "бабки із прапором СРСР". Схожу скульптуру розмістили 3 травня в російському Бєлгороді. Але вже через день її забрали, бо люди почали на неї вилізати.

На думку радника глави Офісу Президента Сергія Лещенка, такий "креатив" від російських пропагандистів свідчить – це просто сміття. Вони не можуть створити інший символ, бо українське населення банально не підтримує російських окупантів.

Ця криза жанру вкотре доводить, що українці не раді російським загарбникам на нашій землі. А росіянам доводиться вигадувати міфи, щоб їхня внутрішня пропаганда хоч на когось спиралася, – наголосив Сергій Лещенко.

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