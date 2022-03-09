Бачили, як вперед на територію України гатив шквал вогню, – окупант про вхід на Чернігівщину
Джерело:Інтерфакс-Україна
Збройні сили України взяли в полон російських розвідників. Вони 9 березня поспілкувалися з журналістами.
На брифінгу було 7 розвідників російської армії. Вони розповіли про воєнні злочини проти українського народу.
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"Ми бачили, як вперед йде шквальний вогонь артилерії. Це важкі гаубиці. Також були залпи іскандерів. Весь шквал вогню направили вперед на територію України", – сказав окупант.
Розуміли, що на чужій землі
Полонений зазначив, що коли зайшли в Чернігівську область, то розуміли, що це територія України. Він розповів, що до них приходили місцеві й просили їхати додому.
Звісно, ми бачили через люки транспорту на табличках-вказівниках українські написи,
– сказав росіянин.
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