Бачили, як вперед на територію України гатив шквал вогню, – окупант про вхід на Чернігівщину

Збройні сили України взяли в полон російських розвідників. Вони 9 березня поспілкувалися з журналістами.

На брифінгу було 7 розвідників російської армії. Вони розповіли про воєнні злочини проти українського народу.

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"Ми бачили, як вперед йде шквальний вогонь артилерії. Це важкі гаубиці. Також були залпи іскандерів. Весь шквал вогню направили вперед на територію України", – сказав окупант.

Розуміли, що на чужій землі

Полонений зазначив, що коли зайшли в Чернігівську область, то розуміли, що це територія України. Він розповів, що до них приходили місцеві й просили їхати додому.

Звісно, ми бачили через люки транспорту на табличках-вказівниках українські написи,

– сказав росіянин.

Російські розвідники у полоні: дивіться відео

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