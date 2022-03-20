Багамські банки зберігають близько 3 мільярдів доларів російського походження

Банки на Багамський островах зберігають орієнтовно 3 мільярдів доларів, які походять з Росії. Таку суму містять тільки банки, які обслуговують клієнтів за межами країни.

Відповідну інформацію оприлюднили у центральному банку країни. Про це стало відомо 19 березня – на 24 день війни, яку Росія почала проти України.

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На Багамських островах виявили гроші, які походять з Росії

Центральний банк виявив депозити на суму 420 мільйонів доларів і депозитарні або трастові активи на суму 2,5 мільярда доларів "з кінцевими бенефіціарними власниками з Росії або пов'язаними з нею" в Багамських фінансових установах, що мають ліцензію на обслуговування іноземних клієнтів,

– мовиться у повідомленні.

Про російські гроші попередньо відомо, що:

ці цифри відносяться тільки до міжнародного банківського і Трастового сектору, які обслуговують клієнтів за межами країни;

сума не включає будь-які російські активи, які можуть зберігатися в Багамських банках, які обслуговують місцеве населення.

Ба більше, невідомо, яка частина цих активів належить росіянам, що перебувають під санкціями.

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