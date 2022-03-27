Багато людей повертаються до Харкова, – Терехов про ситуацію в місті

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що, попри обстріли, люди почали повертатися у своє рідне місто.

За його словами, Харків – це, мабуть, національність, тому що має особливу ментальність.

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"Багато людей сьогодні, після від'їзду на захід України чи до Європи, повертаються до Харкова. Повертаються не лише чоловіки, які вивезли свої сім'ї, це навіть не обговорюється, а й почали повертатися жінки. Не хочуть жити у іншому місці", – повідомив Терехов.

Крім того, він зазначив, що дуже багато людей, які мають можливість виїхати з Харкова, відмовляються це робити. Попри те, що є звʼязки з іноземними фондами, що готові допомогти із розселенням.

"Коли я говорю – у нас є можливість, ви хочете поїхати? Мені кажуть – а чому ми маємо їхати? Це наше місто, в якому ми народилися, де народилися наші діти, в якому народилися наші батьки. Ми завжди жили та житимемо у місті Харкові", – зазначив Ігор Терехов.

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