"Багато маніпуляцій": в уряді відреагували на можливе відключення тепла на новорічні свята

У Міненерго прокоментували ймовірне відключення тепла у будинках українців на свята. Це може статися через брак газу.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що йому відомо про таку можливість. Про це він сказав під час першого пуску нового гідроагрегата Ташлицької ГАЕС на Миколаївщині. Глава Міненерго наголосив, що йому мають надати відповідні цифри щодо цієї ситуації.

До теми "Нафтогаз" хоче змінити тариф постачальника "останньої надії"

НАК "Нафтогаз" запевняє, що контракти з теплокомуненерго укладені і об'єми будуть доведені ті, які потрібно. На жаль, дуже багато маніпуляцій на цій темі,

– сказав Галущенко.

Ситуація з газом в Україні

В Асоціації газовидобувних компаній України у жовтні заявляли, що штучне регулювання цін на газ матиме значні негативні наслідки для їхньої галузі. Зокрема можливе скорочення видобутку блакитного палива.

Водночас найнижчий тариф у грудні запропонував постачальник "ETG.UA" у 7,788 гривні за кубометр газу. Найвища пропозиція знову у постачальника "Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу.

Як заявляв перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, у Луганській області 600 тисяч людей по обидва боки лінії зіткнення можуть на Різдво лишитися без електрики і опалення. Він пояснював, що їхні електрика та опалення "залежать від когось, хто сплачує рахунки за електрику, яка використовується водонасосними станціями".

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Міністр енергетики Герман Галущенко запевняв українців, що віялових відключень під час опалювального сезону не буде. Причиною відсутності опалення можуть бути лише планові ремонтні роботи, але їхній графік можна прослідкувати.