Багато центрів для підготовки мобілізованих зірвав ворог, – Міноборони

У Міноборони пояснили, що російські окупанти зірвали багато центрів для підготовки мобілізованих. Зокрема у міністерстві розповіли, що є складності у процесі мобілізації.

Відповідну інформацію розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Це трапилось на 24 день війни, яку Росія почала проти України.

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Ворог зривав наші центри для підготовки мобілізованих

Ганна Маляр пояснила, що складності є і їх ніхто не приховує. Проте заступниця міністра пояснила, що запит, який є у держави до кількості потрібних мобілізованих осіб значно більший, ніж потужність ТЦК, сформована у мирний час.

Значну частину центрів підготовки мобілізованих осіб зірвав ворог. Їх просто немає. Тому потужностей тих, які в нас були на початку війни для підготовки осіб, немає. Вони скорочені,

– пояснила заступниця міністра.

Ганна Маляр також зауважила, що саме тому мобілізація відбувається у складних умовах. Проте у нас немає іншого виходу.

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Посадовиця додала також, що люди мають рацію, якщо повідомляють про кричущі випадки порушення прав чи непрофесійності ТЦК. Маляр попросила перед тим, як писати пост у фейсбуці:

зайти на сайт Міноборони України;

у вкладці "контакти" є спеціальний підрозділ ТЦК;

там є контакти, за якими треба спробувати звернутись до дещо вищого ТЦК та з'ясувати, що відбувається;

також можна телефонувати на гарячу лінію 0800500410, 0800500442.

Ганна Маляр каже, що більшість скарг стосується того, що люди чи їхні родичі не готові прийняти думку, що чоловікам доведеться йти на фронт.

Проте заступниця міністра пояснила, що кількість мобілізованих обґрунтована, адже по-іншому ми не зможемо захистити державу.

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