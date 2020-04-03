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      Багато людей почали присилати інформацію про корупцію в ОП, – Гео Лерос

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      Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос розповів, що після публікації відео про те, як брат Андрія Єрмака торгує держпосадами, на його пошту почали приходити листи про корупцію в ОП.

      Перед цим він попросив надсилати йому таку інформацію та опублікував свій мейл. Про це Гео Лерос розповів у коментарі 24 каналу.

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      За його словами, багато людей почали відправляти дуже різну інформацію, аналізом якої він зараз займається.

      Я поки що її аналізую, деяку я вже передав журналістам. Іншу, яка буде більш серйозна, як ці відеозаписи, я обов'язково відразу буду направляти в НАБУ,
      – сказав нардеп.

      Також він додав, що наразі не може розповісти, чи брат Єрмака брав гроші, адже це таємниця слідства. Всі матеріали повністю передані до НАБУ.

      ► Справи проти Гео Лероса

      Нардеп також розповів, що 30 березня, на наступний день після оприлюднення відео, на нього відразу почали відкривати справи.

      "Хронологія неймовірно цікава, я 29 березня виклав ці відеозаписи. Наступного дня вже було відкрито приблизно 4 кримінальних справи. Одне додалося в СБУ, і одне – під час допиту в ДБР. Вони ще 190 статтю ККУ додали – шахрайство. Ми з адвокатом вирішили, що відповідати на питання сьогодні (3 квітня – 24 канал) ми не будемо, а прийдемо 13 квітня, адже для нас було неочікувано, що вони вирішили 4 статті об'єднати в 1 справу", – пояснив Гео Лерос.

      Мені б хотілося бачити таку активну роботу Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР у напрямку топових корупціонерів країни. А тут, виявляється, їх більше цікавить, як у мене опинилася флешка, хто її записував, а не те, що рідний брат голови ОП займається корупцією,
      – наголосив нардеп від "Слуги народу".

      ► Реакція Зеленського та Єрмака

      Нардеп зазначив, що не з часу, коли його звільнили з посади радника президента, ніяких розмов із ним не було.

      Що стосується реакціє Єрмака, то, за словами Гео Лероса, він з великою зневагою ставиться до слів.

      "В нього вже стіни "дихають", в нього вже параноя почалася, інтриги, теорії змов. Людина не може прийняти простий факт, що є корупціє, є договорняки, які він здійснює зі своїм братом, або призначає різних людей в "хлібні" місця. І про це потрібно говорити. Рано чи пізно з'являться люди, які про це скажуть. Йому у всьому здається змова, що його хочуть посунути чи щось таке. Якщо почати аналізувати всю цю брехню, яку він придумує та поширює – можна витратити весь свій час. Те, що він казав, що 24 на 7 працює – він напевно 24 на 7 створює ось ці нісенітниці та поширює їх", – сказав нардеп.

      Голова ОП Єрмак стверджує, що записи – це політична гра, і йому пропонували їх викупити перш ніж опублікували. Гео Лероса ж називають аферистом. 

      Також Гео Лерос нагадав, що голова ОП – це не політична посада, і ця людина не повинна проводити співбесіди з кадрами, призначати міністрів чи заступників. "Це канцеляр, який працює і виконує задачі, які йому нарізає президент" – ствердив нардеп.

      ► Про погрози та переслідування

      Гео Лерос розповів, що зараз йому приходять погрози, однак він їх не читає та не звертає на це увагу.

      Приходять якісь повідомлення з погрозами, що зі мною буде – але це потрапляє в спам відразу, я навіть вже не реагую. Я не пам'ятаю імена, від кого це приходило. У фейсбуці помітно, коли пишуть друзі, всі інші повідомлення потрапляють в інший розділ,
      – поділився нардеп.

      Також він додав, що немає підстави для того, щоб виключити його з фракції. 

      "Ми, коли йшли на вибори, декларували те, що буде боротьба і очищення всієї корупційної влади. По суті, я виконую ті обіцянки, які ми давали під час передвиборчої кампанії", – наголосив він.

      Більшість людей, колег (з фракції "Слуга народу" – 24 канал) мене підтримують, вони мені телефонують. Але ви маєте зрозуміти одну важливу річ. Цей результат, який зараз відбувся, він показує: будь-хто, хто не погоджується або буде говорити з позиції, яка не резонує з позицією голови ОП – буде присікатися, і будуть політичні переслідування,
      – підкреслив Гео Лерос.

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      "Те, що зараз на мене відкрито приблизно 6-7 кримінальних справ – результат того, що ОП, зокрема Андрій Єрмак, не зацікавлені в тому, щоб хтось говорив про нього правду. Якщо люди почнуть говорити, як розставляються посади, куди, як, на які потоки, то обстановка в країні дуже швидко зміниться", – підсумував нардеп.

      Скандал між Єрмаком і Леросом: головне

      • 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос у фейсбуці опублікував відео, на яких брат голови Офісу Президента Андрія Єрмака Денис проводить переговори про працевлаштування на певні посади в органах влади.
      • У відповідь на це Андрій Єрмак повідомив, що подасть заяви до СБУ та ДБР. Правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень проти Гео Лероса.
      • Тільки одне провадження стосується саме змісту оприлюднених відео – цю справу порушила САП. 
      • Брат глави ОП Денис Єрмак визнав, що на оприлюднених відео саме він.

      Дивіться відео, яке опублікував Гео Лерос:

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Корупція Андрій Єрмак Скандал між Єрмаком і Леросом
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