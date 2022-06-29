Багатодітна сім'я з Одещини захищає Україну від російських окупантів: вражаюча історія

Родина з Чорноморська на Одещині вражає своєю відданістю Україні. Батько, матір та 4 дітей всіляко допомагають державі та захищають її ще з початку війни.

Чоловіки захищають Україну на фронті, а жінки волонтерять. До допомоги Україні долучаються навіть 8-річна Ярина.

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Батько із сином входять до ТрО

У Жанни та Костянтина є четверо дітей. Найстаршому, Олексію, – 29 років. А наймолодшою є Ярина. Їй – вісім.

55-річний глава сім'ї народився на Полтавщині. Згодом він здобув освіту в Одеському інституті інженерів морського транспорту. Усе життя чоловік працював інженером-судномеханіком. Проте війна внесла свої правки.

Костянтин разом із сином Олексієм зараз проходять службу в одному з підрозділів територіальної оборони Одещини. Батько має досвід у військові сфері, а от Олексій взявся опанувати її з нуля.

Хлопець за освітою спеціаліст харчової промисловості й працює кухарем. Зараз він також готує своїм побратимам. І ті добре відгукуються про страви Олексія.

Мати з дітьми волонтерить

Жанна – волонтер з 9-річним стажем. Вона допомагала українським військовим ще в 2014 році. Разом з жінками вона виготовляла сухі борщі, які їхали на передову.

Незабаром волонтери почали допомагати армії не тільки їжею, але й обладнанням, одягом, взуттям, ліками, маскувальними сітками.

Дочки Жанни допомагають військовим теж. Аксиня, яка зараз живе в Києві, працює в організації "Ліки Хелп". Вона збирає та відправляє медикаменти нашим воїнам на передовій.

Молодші доньки Софія і Ярина допомагають своїй мамі. Вони сушать овочі для борщових наборів і плетуть маскувальні сітки.

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