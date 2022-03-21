У багатьох містах України лунають сирени: негайно в укриття

У низці міст України близько 10:44 увімкнули сирени екстреного оповіщення. Наразі існує повітряна загроза.

Про тривогу повідомили органи місцевої влади, інформує 24 канал. Наразі перебувати на вулиці – небезпечно.

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У яких містах тривога

Київ,

Львів,

Тернопіль,

Рівне,

Черкаси,

Чернігів,

Хмельницький,

Вінниця,

Житомир.

Негайно вимкніть воду, газ та світло й спускайтеся в укриття. Переконайтеся, що ваші сусіди почули про тривогу.

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