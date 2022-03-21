У багатьох містах України лунають сирени: негайно в укриття
21 березня 2022 , 10:47Читать новость на русском
У низці міст України близько 10:44 увімкнули сирени екстреного оповіщення. Наразі існує повітряна загроза.
Про тривогу повідомили органи місцевої влади, інформує 24 канал. Наразі перебувати на вулиці – небезпечно.
До теми Через обстріл у Подільському районі Києва загинуло 8 людей
У яких містах тривога
- Київ,
- Львів,
- Тернопіль,
- Рівне,
- Черкаси,
- Чернігів,
- Хмельницький,
- Вінниця,
- Житомир.
Негайно вимкніть воду, газ та світло й спускайтеся в укриття. Переконайтеся, що ваші сусіди почули про тривогу.
Це може вас зацікавити – втрати орків станом на 21 березня: відео