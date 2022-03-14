У багатьох населених пунктах Броварського району зафіксована російська техніка: ведуться бої

У Броварському районі тривають бої з окупантами. У багатьох населених пунктах зафіксували пересування важкої російської техніки.

За даними Київської обласної державної адміністрації, станом на 14 березня по населеним пунктам Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громад ведуться бої. Збройні сили України дають відсіч окупанту.

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Також Олексій Кулиба повідомив, що по цих напрямках фіксоване пересування ворожої техніки. У цих громадах ведуться бої. А саме:

Калитянська громада: у селах – Бервиця, Мокрець, Заворичі, Семиполки;

Великодимерська громада: у селах – Гребельки, Кулажинці, Русанів, Світильня, Велика Димерка, Богданівка, Шевченкове, неподалік сіл Бобрик та Рудня;

Баришівська громада: у селах – Перемога, Рудницьке»;

Калинівська громада – село Скибин.

У решті громад району об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.

За вчора з території Броварського району вдалося евакуювати 1600 громадян, серед них 805 дітей.

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