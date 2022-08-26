В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих обстрілів вже постраждали багато мирних жителів, зокрема понад тисяча дітей, повідомляє 24 канал.
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В Україні лунали сирени
Приблизно о 2:20 в багатьох українських областях почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Харківській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Дніпропетровській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Чернігівській області;
- Київській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області.
Також повітряна тривога продовжується у Луганській області. Проте її оголосили ще 4 квітня, тобто 143 дні тому.
Зауважте, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати у безпеці. Якщо поруч немає укриття, рятувальники рекомендують скористатися "правилом двох стін". Для цього потрібно піти у кімнату без вікон всередині будинку та перебувати ближче до опорної стіни.
Окрім цього, якщо поблизу, на жаль, трапився ворожий обстріл, важливо не публікувати фото чи відео з місця події. Також не варто повідомляти адресу "прильоту". Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, які свідомо гатять по житлових будинках, щоб викликати паніку в мирних жителів.
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Коротко про попередні атаки окупантів
- У День Незалежності України росіяни вдарили чотирма ракетами по Чаплиному.
- Ворожа атака зруйнувала приватний будинок, пошкодила господарчі будівлі залізниці та спричинила пожежу в 5 пасажирських вагонах на залізничній станції.
- Внаслідок обстрілу загинули 25 людей, серед яких були 2 дитини. Окрім цього, понад 30 цивільних зазнали поранень.
- Наступного дня росіяни масовано атакували Оріхів та населені пункти навколо нього.
- Під обстріл потрапив 17-річний хлопець. Він помер дорогою до лікарні.
- Внаслідок атаки також постраждала 66-річна жінка. Наразі вона перебуває у важкому стані.
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