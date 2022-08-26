В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих обстрілів вже постраждали багато мирних жителів, зокрема понад тисяча дітей, повідомляє 24 канал.

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В Україні лунали сирени

Приблизно о 2:20 в багатьох українських областях почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

Харківській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Чернігівській області;

Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Житомирській області;

Вінницькій області.

Також повітряна тривога продовжується у Луганській області. Проте її оголосили ще 4 квітня, тобто 143 дні тому.

Зауважте, що під час повітряної тривоги необхідно перебувати у безпеці. Якщо поруч немає укриття, рятувальники рекомендують скористатися "правилом двох стін". Для цього потрібно піти у кімнату без вікон всередині будинку та перебувати ближче до опорної стіни.

Окрім цього, якщо поблизу, на жаль, трапився ворожий обстріл, важливо не публікувати фото чи відео з місця події. Також не варто повідомляти адресу "прильоту". Пам'ятайте, що така інформація лише допомагає коригувати вогонь окупантам, які свідомо гатять по житлових будинках, щоб викликати паніку в мирних жителів.

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Коротко про попередні атаки окупантів

У День Незалежності України росіяни вдарили чотирма ракетами по Чаплиному.

Ворожа атака зруйнувала приватний будинок, пошкодила господарчі будівлі залізниці та спричинила пожежу в 5 пасажирських вагонах на залізничній станції.

Внаслідок обстрілу загинули 25 людей, серед яких були 2 дитини. Окрім цього, понад 30 цивільних зазнали поранень.

Наступного дня росіяни масовано атакували Оріхів та населені пункти навколо нього.

Під обстріл потрапив 17-річний хлопець. Він помер дорогою до лікарні.

Внаслідок атаки також постраждала 66-річна жінка. Наразі вона перебуває у важкому стані.

Важливо! Станом на 2:58 повітряну тривогу скасували скрізь, окрім Луганщини та Нікопольської громади Дніпропетрорвщини.

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