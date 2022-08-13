У багатьох областях оголошували тривогу, а в Харкові чули вибухи
У багатьох областях України в ніч на 13 серпня попередили про загрозу удару з неба. Невдовзі у Харкові пролунали вибухи.
Про вибухи в Харкові почали писати місцеві о 01:34, тобто лише за 2 хвилини після оголошення тривоги. Також жителі Дніпропетровщини повідомляють, що чули вибухи вже вдруге за вечір.
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В яких областях оголосили тривогу:
- Харківська;
- Полтавська;
- Запорізька;
- Черкаська;
- Сумська;
- Вінницька;
- Чернігівська;
- Кіровоградська;
- Дніпропетровська;
- Київська та Київ.
Також червона на карті Луганщина. Однак там тривога не завершується вже кілька місяців – від 4 квітня. Щодо вибухів, то влада жодного з регіонів, де їх чули, цього ще не коментувала. Однак такі повідомлення надходили навіть з Дніпра годиною раніше. Там тоді, зауважимо, не було тривоги.
Карта тривог станом на 02:00 / Скриншот
Відбої почали лунали в багатьох регіонах вже за 10 хвилин після 2 години ночі.
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