У багатьох областях оголошували тривогу, а в Харкові чули вибухи

У багатьох областях України в ніч на 13 серпня попередили про загрозу удару з неба. Невдовзі у Харкові пролунали вибухи.

Про вибухи в Харкові почали писати місцеві о 01:34, тобто лише за 2 хвилини після оголошення тривоги. Також жителі Дніпропетровщини повідомляють, що чули вибухи вже вдруге за вечір.

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В яких областях оголосили тривогу:

Харківська;

Полтавська;

Запорізька;

Черкаська;

Сумська;

Вінницька;

Чернігівська;

Кіровоградська;

Дніпропетровська;

Київська та Київ.

Також червона на карті Луганщина. Однак там тривога не завершується вже кілька місяців – від 4 квітня. Щодо вибухів, то влада жодного з регіонів, де їх чули, цього ще не коментувала. Однак такі повідомлення надходили навіть з Дніпра годиною раніше. Там тоді, зауважимо, не було тривоги.



Карта тривог станом на 02:00 / Скриншот

Відбої почали лунали в багатьох регіонах вже за 10 хвилин після 2 години ночі.

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