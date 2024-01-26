У низці областей України була повітряна тривога: знову існувала загроза атаки балістикою

Після півночі 26 січня повітряну тривогу оголошували у низці областей України. Відомо, що існувала загроза застосування балістичного озброєння. Через пів години після відбою сирени залунали знову.

Інформацію про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Людей закликали залишатися в укриттях доти, поки не буде відбою повітряної тривоги. Звернімо увагу, що о 01:20 був відбій повітряної тривоги, а близько 01:50 карта знову "почервоніла". Цього разу це також було пов'язано з загрозою атаки балістикою.

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В яких областях була повітряна тривога

Станом на 01:55 повітряну тривогу оголосили у:

Миколаївській;

Запорізькій;

Херсонській;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Одеській;

Кіровоградській областях.



Карта повітряних тривог станом на 01:55 26 січня / Скриншот карти

Пізніше моніторингові канали почали сповіщати, що Херсон під щільною атакою з боку ворога. Окупанти б'ють по Херсону як з артилерії, так і з балістики. Також є інформація про виходи з району Арм'янська, що на півострові Крим.

І вже о 02:21 стало відомо про відбій повітряної тривоги, пов'язаний із загрозою застосування балістичного озброєння.

Тривогу оголошували раніше

Звернімо увагу, що повітряна тривога почала ширитися Україною о 00:52. Згодом надійшло повідомлення від Повітряних сил, у якому пояснили, чому у низці регіонів країни попереджають про загрозу з неба.

Увага! Загроза застосування балістичного озброєння для областей, де оголошена повітряна тривога!

– повідомили у Повітряних силах.

Вже о 01:20 оголосили відбій повітряної тривоги, пов'язаної із загрозою застосування балістичного озброєння. Будьте обережними, покидаючи укриття.

Під час повітряної тривоги важливо перебувати в укритті. Залишайтеся там доти, поки не буде оголошення про відбій. Цей простий алгоритм дій може вберегти вам здоров'я та життя. Також пам'ятайте про те, що ні в якому разі не можна знімати на фото та відео роботу ППО та викладати відповідний контент у мережу. Не будьте спільниками ворога, який може використати ці файли для майбутніх атак і корегування вогню.

Звернімо увагу, що після обіду 25 січня російські військові запустили по Миколаївській області ракету Х-59 з винищувача Су-34. Як зазначили у Повітряних силах ЗСУ, керовану авіаційну ракету вдалося знищити у небі над регіоном.