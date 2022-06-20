У багатьох областях України – повітряна тривога: прямуйте в укриття
20 червня 2022 , 16:13Читать новость на русском
Повітряні сирени сповістили про тривогу в низці українських областей. Мешканцям цих регіонів потрібно негайно спуститися в укриття.
Станом на 16:10 сирени пролунали у 6 областях нашої країни. Слідкуйте за оновленнями місцевої влади та перебувайте в укриттях допоки сирена не сповістить про відбій тривоги.
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