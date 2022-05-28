У багатьох областях України повітряна тривога – усім в укриття

Станом на 10:48 28 травня у багатьох українських областях оголосили повітряну тривогу. Не нехтуйте власною безпекою та прямуйте в укриття, якщо почули сирену.

В укриттях потрібно перебувати допоки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевої влади.

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Де оголосили повітряну тривогу

Сирени, які сповістили про тривогу, пролунали у:

Києві та Київській області;

Житомирській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Полтавській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області.

Крім того, вже майже 2 місяці повітряна тривога триває на Луганщині – там її оголосили ще 4 квітня. Водночас на Херсонщині оповіщення про тривогу неможливе через російську окупацію

Станом на 10:50 у більшості областей оголосили відбій повітряної тривоги. У середньому тривога тривала близько 20 хвилин.

Як діяти під час тривоги

Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, після чого перейдіть до укриття чи підвалу.

Не забудьте подбати про літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Також не залишайте без нагляду своїх домашніх улюбленців.

Перебувайте в укриттях доти, поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевих адміністрацій.

Що важливо пам'ятати під час тривоги

Якщо ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може працювати протиповітряна оборона. Однак неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ворожих ракет, тому важливо перебувати в укриттях.

Однак якщо ж таки росіяни завдали удару, то пам'ятайте, що поширювати фото та відео з наслідками "прильоту" під час повітряної тривоги заборонено. Також не можна поширювати у соцмережах інформацію про точне місце атаки чи адресу. Це все може скоригувати вогонь противника і таким чином ви наражаєте на небезпеку себе, своїх близьких та своє місто чи село.

Важливо – зведення Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на 28 травня: дивіться відео