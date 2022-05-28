У багатьох областях України повітряна тривога – усім в укриття
Станом на 10:48 28 травня у багатьох українських областях оголосили повітряну тривогу. Не нехтуйте власною безпекою та прямуйте в укриття, якщо почули сирену.
В укриттях потрібно перебувати допоки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевої влади.
Важливо Ювілейна цифра знищених росіян і 36 обстрілів на Сумщині: основне за 94 день війни
Де оголосили повітряну тривогу
Сирени, які сповістили про тривогу, пролунали у:
- Києві та Київській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Полтавській області;
- Чернігівській області;
- Сумській області;
- Харківській області.
Крім того, вже майже 2 місяці повітряна тривога триває на Луганщині – там її оголосили ще 4 квітня. Водночас на Херсонщині оповіщення про тривогу неможливе через російську окупацію
Станом на 10:50 у більшості областей оголосили відбій повітряної тривоги. У середньому тривога тривала близько 20 хвилин.
Як діяти під час тривоги
- Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади, після чого перейдіть до укриття чи підвалу.
- Не забудьте подбати про літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Також не залишайте без нагляду своїх домашніх улюбленців.
- Перебувайте в укриттях доти, поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Слідкуйте за оновленнями місцевих адміністрацій.
Що важливо пам'ятати під час тривоги
Якщо ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може працювати протиповітряна оборона. Однак неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ворожих ракет, тому важливо перебувати в укриттях.
Однак якщо ж таки росіяни завдали удару, то пам'ятайте, що поширювати фото та відео з наслідками "прильоту" під час повітряної тривоги заборонено. Також не можна поширювати у соцмережах інформацію про точне місце атаки чи адресу. Це все може скоригувати вогонь противника і таким чином ви наражаєте на небезпеку себе, своїх близьких та своє місто чи село.
Важливо – зведення Генштабу ЗСУ про ситуацію на фронті станом на 28 травня: дивіться відео