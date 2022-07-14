У багатьох областях України знову тривоги: перейдіть в укриття

На Сході України оголосили сигнал повітряної тривоги. Це вже втретє за сьогодні. "Червоними" наразі є 9 областей.

Українців попередили про загрозу ракетних ударів пізно ввечері, близько 21:00. Жителів областей, де оголошено сигнал про повітряну небезпеку, просять перейти в укриття. Це може зберегти життя!

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В яких областях оголосили тривогу:

Сумська область;

Полтавська область;

Харківська область;

Дніпропетровська область;

Луганська область;

Донецька область;

Запорізька область;

Миколаївська область;

Одеська область.

Зауважимо, що у тривогу не оголошено лише у Херсонській області, адже вона тимчасово захоплена російськими окупантами.



Станом на 21:00 повітряну тривогу було оголошено лише на Сході / Скриншот

Оновлення: уже за півгодини у цих областях пішли відбої.

Важливо! Якщо ви побачите влучання ворожих ракет чи снарядів, не поширюйте адреси цих місць та фото чи відео наслідків. Це може допомогти росіянам коригувати свій вогонь. Такі дії загрожують життю цивільних і служб, які прибувають на місце події.

Також не можна поширювати конкретні дані про роботу протиповітряної оборони. Будьте обачні та бережіть себе.

Загроза ракетних ударів висока

Оперативне командування "Південь" попередило, що в Україні зберігається загроза ракетних ударів з боку росії. У Чорному морі перебувають 4 кораблі з понад 20 крилатими ракетами.

Сьогодні, росія уже завдала ракетного удару з Чорного моря по Вінниці – 2 крилаті ракети типу "Калібр" влучили в офісне приміщення в центрі міста. Внаслідок атаки постраждали понад сотня людей, 22 жертви, серед них діти.

Тож, попри те, що останнім часом українці перестали реагувати на сигнали повітряної тривоги, дедалі рідше вони слідують до укриттів під час небезпеки, загроза цинічних атак росії нікуди не зникла.