У багатьох регіонах України повітряна тривога: пройдіть в укриття
У центральних областях України близько 19:15 10 травня увімкнули сирени екстреного оповіщення. У цих регіонах існує загроза ракетного удару.
Негайно візьміть свою "тривожну валізу" та пройдіть в укриття. Про це повідомляє 24 канал.
Рекомендуємо Білорусь розгортає сили спецоперацій, Зеленський зустрівся з Бербок: основне за 76 день війни
У яких областях оголосили тривогу
- Київській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Луганській (там повітряна тривога триває вже кілька тижнів).
Карта повітряної тривоги станом на 19:24 / alerts
Зауважимо, що через 10 хвилин загроза авіаудару поширилася й на Харківську область. Тому там також оголосили повітряну тривогу.
У жодному разі не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу. Адже воно може врятувати ваше життя. Поки не буде відбою, перебувайте в укритті. Не нехтуйте власним життя!Зверніть увагу! За даними Генштабу, станом на 18:00 в Україні зберігається висока загроза ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та військовим об'єктам.
Цікаво Про хіт "Вова, їб*ш їх, бл*ть", війну та майбутнє українського футболу: інтерв'ю з Поворознюком
Останні новини про ситуацію на фронті
- У Харківській області Збройні Сили України звільнили від російської окупації 4 населені пункти. Мовиться про Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
- З тимчасово окупованого Донбасу росіяни перекинули в Україну 500 мобілізованих бійців. Так ворог посилив власні війська та завадив українським захисникам у просуванні.
- Через величезні втрати окупантам довелося вивести свої підрозділи з Харківської області у Бєлгород. Тепер підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу "відновлюватимуть втрати".
- На Ізюмському напрямку росіяни створюють собі сприятливі умови для наступу. Вони поповнюють запаси боєприпасів, проводять інженерне обладнання передових позицій та посилюють повітряну розвідку.
- Окупанти намагаються штурмом взяти Нижнє, Тошківку та Оріхове у Луганської області. Однак, на щастя, успіху ворог не зазнає.
До теми дивіться відео: "Азов" показав у яких умовах перебувають поранені бійці на заводі "Азовсталь"