У багатьох регіонах України повітряна тривога: пройдіть в укриття

У центральних областях України близько 19:15 10 травня увімкнули сирени екстреного оповіщення. У цих регіонах існує загроза ракетного удару.

Негайно візьміть свою "тривожну валізу" та пройдіть в укриття. Про це повідомляє 24 канал.

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У яких областях оголосили тривогу

Київській,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Луганській (там повітряна тривога триває вже кілька тижнів).



Карта повітряної тривоги станом на 19:24 / alerts

Зауважимо, що через 10 хвилин загроза авіаудару поширилася й на Харківську область. Тому там також оголосили повітряну тривогу.

У жодному разі не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу. Адже воно може врятувати ваше життя. Поки не буде відбою, перебувайте в укритті. Не нехтуйте власним життя!

За даними Генштабу, станом на 18:00 в Україні зберігається висока загроза ракетних ударів по цивільній інфраструктурі та військовим об'єктам.

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