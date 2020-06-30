У селі Садове, що у Барашівському районі Київщини, обвалився дах двоповерхового багатоквартирного будинку. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як трапився обвал

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Обвалилася покрівля будинку в селі Садове на вулиці Гагаріна 4, передає пресслужба Київської облдержадміністрації.

Покрівля впала в зоні сходового майданчика і дивом нікого не зачепила.

За попередньою інформацією, квартири не постраждали.

Втім, дві квартири виявилися заблоковані обвалом.

Комісія з питань ТЕБ та НС Березанського міськради 1 липня має визначити розмір збитку і те, як дах будуть відновлювати. За попередньою оцінкою на заміну покрівлі необхідно 500 тисяч гривень.

Обвал даху житлового будинку на Київщині / Фото пресслужба Київської ОДА