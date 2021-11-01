Багатьом погано і зараз, – туристка заявила, що в Єгипті серйозно отруїлися 13 українців

Українські туристи заявили про те, що отруїлись в одному з єгипетських готелів. Як повідомила одна з відпочивальниць, багатьом погано до цього часу, їх вивозять з готелю. Раніше українське МЗС повідомило, що українських громадян серед тих, які постраждали, немає.

Тетяна Копач повідомила, що отруєння відбулось у готелі AMC Royal. Тут лише за два дні поскаржились на погане самопочуття близько сотні людей.

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У людей – висока температура та блювота

Туристка зазначила, що ЗМІ писали лише про 49 – проте медіа не рахували тих людей, які не потрапили до лікарні.

Черга до лікаря була з 4:00 ранку 31 жовтня до 21:00, знаю, тому що саме в цей час нам з чоловіком теж стало зле. Висока температура, блювота та все, як має бути. Ти катаєшся по номеру між туалетом та ліжком,

– написала Копач.

Жінка наголосила, що телефонувала у посольство Єгипту на екстрений номер і залишили там свої дані. Незважаючи на те, що туристам обіцяли перетелефонувати, жодного дзвінка не було.

Місцевий лікар виписав препарати та не викликав швидку

Копач повідомила, що готель не закритий, місцевий лікар провів огляд, проте швидку допомогу не викликав, а лише виписав ліки.

Турагент сказав, що це не їхня провина і порадив не їсти добу в готелі, небезпечно. Гарне рішення проблеми, правда,

– додала туристка.



Лікування виписав місцевий медик / Фото з фейсбуку Тетяни Копач



Жінка показала путівки / Фото з фейсбуку Тетяни Копач

В українському МЗС казали, що потерпілих українців нема

Зазначимо, що спочатку інформацію про отруєння туристів повідомили російські ЗМІ, адже серед потерпілих – 40 громадян Росії. Речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що відомство перевіряє інформацію про потерпілих українців, але наразі таких даних немає.

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Публікація Тетяни Копач у фейсбуці:

Оновлення, нас багато, нас вивозять із готелю, 13 українців, багатьом погано досі!

Друзі, зробіть репост.

Дивно, що всі кажуть, що українців тут немає!

Відчула підтримку України!

Вирішила нарешті за два роки зробити собі подарунок і поїхати у відпустку!

Вибрали готель у Єгипті відповідно до наших уподобань, поруч кайт, каяки та готель начебто непоганий.

AMC Royal – хто не чув, це саме той готель, у якому за вчора та позавчора отруїлося понад 100 людей, у ЗМІ заявляють про 49, але вони не рахують тих, кого до лікарні не відправили.

Черга до лікаря була з 4:00 ранку 31 жовтня до 21:00 знаю, тому що саме в цей момент нам з чоловіком теж стало погано. Висока температура, блювота та й усе як годиться.

Ти катаєшся номером між туалетом та ліжком.

Але найсумніше або наше МЗС України не перевіряє інформацію, або їм туроператор не передав інформацію про тих, хто виїжджає. За заявою МЗС, громадян України на території готелю немає!!

Ми вчора дзвонили в посольство Єгипту на екстрений номер, з нами говорили, ми залишили свої дані, пообіцяли передзвонити і толку, тиша, а ми, як і раніше, катаємось номером.

Готель не закритий. Вчора нас оглянув місцевий лікар і навіть швидку не викликав, виписав ліки та відправив розбиратися із проблемою самостійно за свої гроші.

Турагент сказав, що це не їхня вина і порекомендував добу не їсти в готелі, небезпечно. Класне вирішення проблеми, правда? Сидіть голодні та пам'ятайте це не наша вина, загалом намагаємося знайти позитив, але поки що слабо виходить.

Ну і окреме спасибі компанії JoinUp, за гарячі лінії, що не працюють, за не передачу інформації про туристів і за слова ми нічим не можемо допомогти ,ми не винні!