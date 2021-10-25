У багатоповерхівці в Росії прогримів вибух: зруйновано кілька квартир
Джерело:ТАСС
У житловому будинку в Набережних Челнах стався вибух. На двох поверхах квартири рознесло практично вщент.
Вибух прогримів увечері 25 жовтня. Надзвичайна подія сталася в панельному домі на двох останніх поверхах.
Нещодавно у Росії Момент вибуху на заводі у Рязані потрапив на відео: кількість жертв зросла до 16
Вибух у будинку в Татарстані
Як помітно з відео, які оприлюднили очевидці, квартири на верхніх поверхах стали буквально дірками у домі. Також пошкоджено дах дому. Рознесло щонайменше два помешкання, втім інформацію уточнюють.
Вибух був значної сили: уламки будинку розлетілися на десятки метрів. Цеглою і бетоном засипало зупинку напроти. Також пошкодило авто, які були припарковані поруч і навіть ті, що просто проїжджали повз.
Внаслідок вибуху постраждали чотири людини, а 32 довелося евакуювати. Кілька людей можуть перебувати під завалами.
Причини вибуху
Рятувальники уточнили, що стався вибух газоповітряної суміші. Це зокрема випливає з характеру пошкоджень будинку.
За попередніми даними, в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового панельного житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші. Пошкоджено перекриття між четвертим і п'ятим поверхами,
– уточнили в російському МНС.
На місці працюють рятувальники, які почали розгрібати завали. Оперативники перекрили дорогу поблизу.
Вибух на заводі у Росії
- Нещодавно у Росії стався трагічний інцидент на заводі синтетичних матеріалів "Еластик" під Рязанню.
- Вранці 22 жовтня у цеху, де виготовляли порох, стався вибух. Згодом у будівлі спалахнула пожежа.
- На момент займання у приміщенні перебували 17 людей. Усі вони загинули.
- Будівля цеху повністю зруйнована – збереглися тільки поодинокі конструкції.
- Припускають, що вибух стався через порушення технологічного процесу.
- Слідчий комітет порушив кримінальну справу. Проводять перевірку.