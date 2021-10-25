У багатоповерхівці в Росії прогримів вибух: зруйновано кілька квартир

У житловому будинку в Набережних Челнах стався вибух. На двох поверхах квартири рознесло практично вщент.

Вибух прогримів увечері 25 жовтня. Надзвичайна подія сталася в панельному домі на двох останніх поверхах.

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Як помітно з відео, які оприлюднили очевидці, квартири на верхніх поверхах стали буквально дірками у домі. Також пошкоджено дах дому. Рознесло щонайменше два помешкання, втім інформацію уточнюють.

Вибух був значної сили: уламки будинку розлетілися на десятки метрів. Цеглою і бетоном засипало зупинку напроти. Також пошкодило авто, які були припарковані поруч і навіть ті, що просто проїжджали повз.

Внаслідок вибуху постраждали чотири людини, а 32 довелося евакуювати. Кілька людей можуть перебувати під завалами.

Причини вибуху

Рятувальники уточнили, що стався вибух газоповітряної суміші. Це зокрема випливає з характеру пошкоджень будинку.

За попередніми даними, в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового панельного житлового будинку стався вибух газоповітряної суміші. Пошкоджено перекриття між четвертим і п'ятим поверхами,

– уточнили в російському МНС.

На місці працюють рятувальники, які почали розгрібати завали. Оперативники перекрили дорогу поблизу.

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