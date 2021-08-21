Вимагав багатотисячний хабар: журналіст назвав затриманого члена Комісії з азартних ігор

​​НАБУ затримало члена Комісії з азартних ігор. Його підозрюють у вимаганні та отриманні хабаря у 90 тисяч доларів.

Детективи НАБУ повідомили, що посадовця спіймали на гарячому. Наразі вони працюють над тим, аби викрити спільників затриманого.

Детальніше Через хабар у 90 тисяч доларів: НАБУ затримало члена Комісії з азартних ігор

За інформацією, якою володіє журналіст Олег Новіков, мовиться про Євгена Гетьмана. На момент затримання він виконував обов'язки голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. За даними журналіста, Гетьман також є чинним працівником Служби безпеки України.

Що відомо про Євген Гетьмана

На сайті НАБУ уточнили, що затриманий посадовець вимагав кошти за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу. Його імені не називали.

В електронній декларації за 2019 рік посадовець вказав, що володіє 2 квартирами у Києві та земельною ділянкою неподалік столиці. На нього та членів його сім'ї зареєстровані авто BMW 530 та Nissan Micra.

Цікаво, що у Гетьман задекларував й подарунок у негрошовій формі, який його дружина Надія отримала від Марії Рудько. Вартість цього подарунку сягає майже 1,5 мільйонів гривень.

У жовтні 2020 року, коментуючи призначення Гетьмана у Комісію з регулювання азартних ігор, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов наголосив, що той має досвід:

у напрямі міжнародної співпраці;

роботи у регуляторних органах;

керівництва комунальними та приватними підприємствами.

Повний текст публікації Олега Новікова у телеграмі:

Детективи антикорупційного бюро викрили на одержанні неправомірної вигоди в 90 тисяч доларів одного з членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. За моїми даними, йдеться про Євгена Гетьмана. На момент затримання він виконував обов'язки голови КРАІЛ. За деякими даними, Гетьман ще й є чинним працівником Служби безпеки України. За версією слідства, він вимагав кошти за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу. Для його викриття було залучено детективів «під прикриттям». Ймовірно є й інші учасники, які причетні до вимагання і одержанні неправомірної вигоди за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу. Слідчі дії тривають.