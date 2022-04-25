У Бахмачі внаслідок вибуху загинув 15-річний підліток

У чернігівському Бахмачі в одному із будинків вибухнув невідомий предмет. Внаслідок вибуху тяжко травмувався підліток, який за годину помер у місцевій лікарні.

15-річного хлопця поранило у власному будинку. Вибух стався від невідомого предмета, повідомляють в Нацполіції.

Важливо Ракетні атаки в регіонах України, ЗСУ збили літак окупантів: основне за 61 день війни

Приблизно о 13:00 до поліції надійшов виклик від медиків місцевої лікарні – хлопець від тяжких ушкоджень помер за кілька після вибуху.

Попередньо, у нього в руках спрацював невідомий вибуховий пристрій. За кілька годин хлопець помер від отриманих тілесних ушкоджень,

– повідомила речниця національної поліції в області Наталія Слабеняк.

Будинок, у якому стався вибух / Фото Поліція Чернігівської області

За цим фактом в поліції вже відкрили провадження. Правоохоронці встановлюють походження вибухонебезпечного предмета та те, як він опинився у 15-річного підлітка.

Дивіться також: У Бучі загинули 2 дітей, яких окупанти не дали відвезти до лікарні