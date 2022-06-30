Біля Бахмута ЗСУ зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат
Джерело:Генштаб ЗСУ
На Бахмутському напрямку ЗСУ двічі відбили атаку росіян. Біля Клинового і Новолуганського ворог зазнав значних втрат.
Також українські військові зупинили штурм окупантів у напрямку Вуглегірської ТЕС. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генерального штабу 30 червня.
Зверніть увагу Спроби Путіна розвалити НАТО, ситуація на фронті та доля Кримського моста: інтерв'ю з експертом
Росіяни зазнали втрат і двічі відступили
Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов,
– мовиться в повідомленні.
Ворожі обстріли на Бахмутському напрямку, на жаль, не припинилися. Загарбники атакували район неподалік Берестового, Покровського і Званівки. Вони завдали авіаудару біля Покровського.
Ситуація на Донбасі
- На Слов'янському напрямку ворог перегруповується та обороняється. Він обстріляв з артилерії район Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.
- На Донецькому напрямку окупанти намагаються блокувати Лисичанськ та захопити ділянку траси Лисичанськ – Бахмут. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам'янки та Сіверська. Окрім того, загарбники завдали авіаудару неподалік Вовчоярівки, ведуть наступ біля Верхньокам'янки та штурмують Лисичанський нафтопереробний завод. Бої тривають.
- На Краматорському напрямку активних ворожих дій не зафіксовано. Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з артилерії.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках ворог обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледара, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки. Він завдав авіаударів по позиціях ЗСУ поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався штурмувати район Павлівки, але безрезультатно.
Варто переглянути – Зеленський звернувся до українців увечері 29 червня: відео