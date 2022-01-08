У Баку заявили про обстріл позицій Азербайджану з боку Вірменії
Джерело:Vesti.az
У міноборони Азербайджану заявили, що збройні сили Вірменії відкрили вогонь по прикордонному Кельбаджарському району. Обстріл вдалося припинити.
За даними оборонного відомства, втрат серед особового складу і техніки немає.
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Обстріл зафіксували приблизно о 13:50 за місцевим часом (11:50 за Києвом). В результаті заходів у відповідь вогонь був придушений
Збройні сили Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Юхари Шорджа Басаркечарського району, піддали обстрілу позиції азербайджанської армії в напрямку Кяльбаджарського району із застосуванням АГС і великокаліберної зброї,
– повідомляють місцеві ЗМІ.
Наразі обстановка на зазначеному напрямку стабільна, оперативні умови перебувають під контролем підрозділів збройних сил Азербайджану.
Що відомо про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
- Після стрімкого наступу Азербайджану в листопаді 2020 року була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні російських військових.
- Кампанія завершилася фактичною поразкою вірменської армії, Баку були передані кілька районів. Відзначимо, після війни за Нагірний Карабах між Баку і Єреваном загострилися відносини через демаркацію кордонів.
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