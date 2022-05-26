У Балаклії через обстріли росіян постраждали 10 людей, ще двоє загинули

25 травня росіяни нещадно обстріляли місто Балаклія Харківської області. Внаслідок удару загинуло двоє літніх людей, ще 10 осіб поранені, серед них 9-річна дитина.

Таку інформацію повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі. Він розповів про численні обстріли окупантами Харківщини.

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Місто Балаклія зараз знаходиться під тимчасовою окупацією російських військ. Однак, окупанти обстріляли окуповане місто. Внаслідок обстрілу двоє чоловіків 64 та 82 років загинуло. Ще 10 людей, серед яких 9-річна дитина, поранено.

Синєгубов зазначив, що окупанти дозволили вивезти з Балаклії до Харкова тільки 9-річну дівчинку, оскільки та у стабільно тяжкому стані. Інших пацієнтів госпіталізували до Куп'янської центральної районної лікарні. Наразі невідомо про стан цих 9 поранених.

Очільник Харківської ОДА повідомив й про інші обстріли Харківщини

Зокрема, за добу 25 травня у Харкові зафіксований обстріл в районі П'ятихаток. Через це поранення отримав 62-річний чоловік.

Також російські військові обстріляли село Циркуни. Обстріл окупантів спричинив пожежу: горіли житлові будинки. Одна людина постраждала.

Повідомляється і про обстріл Чугуївського району. Там поранення отримала одна людина.

Сьогодні ж окупанти продовжили обстрілювати багатостраждальну Харківщину. Найманці Кремля знову обстріляли Золочівську громаду та Слатине. Зокрема, дісталося й Дергачівській громаді. Внаслідок обстрілу знайшли двох поранених.

Напрямки на Харківщині, де ведуться інтенсивні бої

За словами Олега Синєгубова, Збройні Сили України ведуть інтенсивні бої з непрошеними російськими військовими, які прийшли зруйнувати все українське. Найгарячішим напрямком залишається Ізюмщина. Там окупанти намагаються покращити тактичне положення в районі міста Ізюм та відновити наступ на Слов'янськ.

Захисники України утримують зайняті рубежі у напрямку державного кордону з країною-агресором та надають ворогу гідну відсіч!

– зазначив глава Харківської ОДА.